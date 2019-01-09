Kılıçdaroğlu, Fırat'ın doğusuna girilmesine de karşı
Afrin operasyonuna karşı çıkan, engel olmak için her yolu deneyen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin beka meselesine karşı çıkmaktan geri durmadı. Fırat'ın doğusunda PKK/PYD varlığını görmezden gelen Kılıçdaroğlu, PYD'nin bir hafta önce El Bab'daki saldırısında Mehmetçik şehit etmesine karşın PKK/PYD safında yer tuttu
- star.com.tr
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, dünkü grup toplantısında Türkiye'ye resmen ihanet açıklamalarında bulundu. PKK'nın siyasi temsilcisi HDP'nin Meclis'e girmesi için her evden bir oy gönderten CHP lideri bu sefer Fırat'ın doğusundaki PKK/PYD varlığına sahip çıktı.
Kılıçdaroğlu'nun çukur arkadaşları
PKK'nın Türkiye'de çukur eylemlerine "arkadaşlar" çıkışıyla hatırlanan Kılıçdaroğlu, DEAŞ tiyatrosu üzerinden PKK'ya sahip çıkmaya devam etti. "Sınırımızda DEAŞ kalmadı", varsın PKK olsun söylemini dile getirebilen CHP lideri Türkiye'nin Afrin operasyonunda "Hava desteği almadan girmeyin" , "Şehrin içine girmeyin" gibi çıkışlarla engel olmaya çalışmıştı
HDP-PKK CHP desteği ile Meclis'te
Cumhurbaşkanı seçiminden korkan Kılıçdaroğlu, muhalifi İnce'yi sahaya sürdükten sonra, Kürt vatandaşlarımızın HDP'ye olan desteğinin azaldığını görünce, CHP tabanından "her evden HDP'ye bir oy" sloganı ile HDP'nin gerileyen desteğini emanet oylarla tamamlayarak PKK'nın siyasi kanadını son seçimlerde de Meclis'e taşımıştı. Meclis'e her rengi taşımakla övünen Kılıçdaroğlu, PKK'nın Suriye'de terör devleti kurmaya çalışmasını görmezden gelerek Meclis kürsüsünden Fırat'ın doğusuna operasyon yapılmasına da karşı çıktı.
Atatürk'ün partisinin HDP/PKK yoluna kayması
CHP liderliğinden kaset kumpası ile indirilen Deniz Baykal, Kılıçdaroğlu yönetimini "Partiyi başka bir yola soktular" diye eleştirilmişti. Kılıçdaroğlu bu söylemlere rağmen parti içinde muhaliflerini bir bir yönetimden uzaklaştırmaya devam etti. Ezandan nefret edeni CHP parti yönetimine katan Kılıçdaroğlu, "Atatürk'ün askerleriyiz" söylemini doğru bulmayan Kaftancıoğlu ismini CHP İstanbul'un başına getirdi
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