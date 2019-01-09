İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4944
  • 6,2904
  • 226.293
  • 91.003
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kılıçdaroğlu, Fırat'ın doğusuna girilmesine de karşı

Afrin operasyonuna karşı çıkan, engel olmak için her yolu deneyen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin beka meselesine karşı çıkmaktan geri durmadı. Fırat'ın doğusunda PKK/PYD varlığını görmezden gelen Kılıçdaroğlu, PYD'nin bir hafta önce El Bab'daki saldırısında Mehmetçik şehit etmesine karşın PKK/PYD safında yer tuttu

Haberin
videosu
  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, dünkü grup toplantısında Türkiye'ye resmen ihanet açıklamalarında bulundu. PKK'nın siyasi temsilcisi HDP'nin Meclis'e girmesi için her evden bir oy gönderten CHP lideri bu sefer Fırat'ın doğusundaki PKK/PYD varlığına sahip çıktı. 
 
Kılıçdaroğlu'nun çukur arkadaşları
 
PKK'nın Türkiye'de çukur eylemlerine "arkadaşlar" çıkışıyla hatırlanan Kılıçdaroğlu, DEAŞ tiyatrosu üzerinden PKK'ya sahip çıkmaya devam etti. "Sınırımızda DEAŞ kalmadı", varsın PKK olsun söylemini dile getirebilen CHP lideri Türkiye'nin Afrin operasyonunda "Hava desteği almadan girmeyin" , "Şehrin içine girmeyin" gibi çıkışlarla engel olmaya çalışmıştı
 
HDP-PKK CHP desteği ile Meclis'te
 
Cumhurbaşkanı seçiminden korkan Kılıçdaroğlu, muhalifi İnce'yi sahaya sürdükten sonra, Kürt vatandaşlarımızın HDP'ye olan desteğinin azaldığını görünce, CHP tabanından "her evden HDP'ye bir oy" sloganı ile HDP'nin gerileyen desteğini emanet oylarla tamamlayarak PKK'nın siyasi kanadını son seçimlerde de Meclis'e taşımıştı. Meclis'e her rengi taşımakla övünen Kılıçdaroğlu, PKK'nın Suriye'de terör devleti kurmaya çalışmasını görmezden gelerek Meclis kürsüsünden Fırat'ın doğusuna operasyon yapılmasına da karşı çıktı.
 
Atatürk'ün partisinin HDP/PKK yoluna kayması
 
CHP liderliğinden kaset kumpası ile indirilen Deniz Baykal, Kılıçdaroğlu yönetimini "Partiyi başka bir yola soktular" diye eleştirilmişti. Kılıçdaroğlu bu söylemlere rağmen parti içinde muhaliflerini bir bir yönetimden uzaklaştırmaya devam etti. Ezandan nefret edeni CHP parti yönetimine katan Kılıçdaroğlu, "Atatürk'ün askerleriyiz" söylemini doğru bulmayan Kaftancıoğlu ismini CHP İstanbul'un başına getirdi 
 
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Avustralya'da şüpheli paket alarmı

Avustralya'da şüpheli paket alarmı

'PYD konusunda tavrımız belli'

'PYD konusunda tavrımız belli'

Trump hükümetin kapanmasından Demokratları sorumlu tuttu

Trump hükümetin kapanmasından Demokratları sorumlu tuttu

Çanakkale Boğazı'nda korkutan gelişme

Çanakkale Boğazı'nda korkutan gelişme

Her keseye müjde

Her keseye müjde

ABD heyeti Erdoğan-Putin görüşmesini merak etti

ABD heyeti Erdoğan-Putin görüşmesini merak etti

Rusya'ya karşı ortak savunma sistemi geliştirecekler

Rusya'ya karşı ortak savunma sistemi geliştirecekler

Seçim günü yasakları belli oldu

Seçim günü yasakları belli oldu
 

POPÜLER HABERLER

Beyoğlu´nda otomobilin çarptığı yaya öldü; çarpma anı kamerada

Beyoğlu´nda otomobilin çarptığı yaya öldü; çarpma anı kamerada

Süper Lig, transfer parasını Orta Doğu ve Uzak Doğu'dan çıkarıyor!

Süper Lig, transfer parasını Orta Doğu ve Uzak Doğu'dan çıkarıyor!

Müge Anlı'da Palu Ailesi kan dondurdu! Türkiye böyle iğrençlik duymadı!

Müge Anlı'da Palu Ailesi kan dondurdu! Türkiye böyle iğrençlik duymadı!

3600 ek göstergede son durum bu formülle lise mezunları polis emekli öğretmen...

3600 ek göstergede son durum bu formülle lise mezunları polis emekli öğretmen...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA