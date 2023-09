Kılıçdaroğlu rant asansöründe mahsur kaldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nca geçtiğimiz pazar günü Şişli'de düzenlenen üye katılım töreninin ardından 10 dakika boyunca asansörde mahsur kaldığı iddia edildi. O asansörün denetimini yapan şirket ise çok konuşulan AND Asansör çıktı.

"BU NASIL REZALET"

Şişli'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleşen üye katılım töreninde bindiği asansörde mahsur kalan Kılıçdaroğlu için ekipler devreye girdi. Dakikalarca süren çalışma sonrası arıza giderildi. Kılıçdaroğlu'nun asansörden indikten sonra sert bir şekilde, "Bu nasıl bir rezalet" diyerek çevredekilere kızdığı iddia edildi. Şişli Belediye Başkan Yardımcısı, eski DYP'li Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel'in ise asansör bozulmasıyla ilgili olarak, "Belediyemizi ilgilendirmiyor. Denetim şirketinin sorumluluğunda" diyerek sorumluluktan kaçındığı iddia edildi.

Başkan Yardımcısı Onur Öksel'in de işaret ettği asansör denetim şirketinin, CHP'li üst düzey isimler Engin Özkoç ve Tuncay Özkan ile ismi anılan AND firması olduğu ortaya çıktı. O asansördeki denetim etiketi görüntülendi. Mavi etikette, AND Uluslararası Denetim ve Gözetim Hizmetleri AŞ'nin ismi yer alıyor. Etikete göre asansörde yapılan yıllık son denetim ise 23 Şubat 2023'e ait. Bir sonraki denetim tarihi ise 23 Şubat 2024 olarak yazılmış. Firmanın sorumlu olduğu aylık denetimlerin ise ne şekilde yapıldığı belirsiz.

Sabah'ın haberine göre, AND firması ile ilgili daha önce de birçok iddia kamuoyuna yansıdı. Engin Özkoç ile Tuncay Özkan'ın, şirketin menfaati için CHP'li belediyeleri gezdiğini ilk ortaya çıkaran fotoğraf 2019 yılında yayınlandı. O fotoğrafta, Balçova Belediyesi'ni ziyaret eden Tuncay Özkan ve Engin Özkoç'un yanında AND logolu çantalar yer aldı. Bir başka fotoğrafta ise Özkan ve Özkoç ikilisi, 22 Ağustos 2019'da Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ile birlikte görülüyor. AND şirketinin Genel Müdürü, eski CHP'li Bahri Şahin ise 25 Ekim 2018'de Yalova'nın Çınarcık ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Avni Kurt'u ziyaret etti. Bir başka ziyaret ise 11 Eylül 2019'da yapıldı. Bakırköy Belediyesi'ne yapılan ziyarette Engin Özkoç ile Tuncay Özkan, belediye başkanı Bülent Kerimoğlu ile aynı karede yer aldı.

35 BELEDİYEDE...

Türkiye genelinde toplamda 35 CHP'li belediye, asansör denetim işini Kemal Kılıçdaroğlu'na rağmen AND Asansör firmasına verdi.

TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Battal Kılıç ise, "İstanbul'da bize de bu yönde duyumlar geliyor. Kadıköy, Kartal, Beşiktaş ilçelerinin denetimlerini yapıyoruz. Diğer CHP'li belediyelerde denetimleri AND yapıyor" ifadelerini kullanmıştı.

ÖZKOÇ, İTİRAF ETMİŞTİ

AND şirketinin yöneticisi eski CHP İstanbul İl Başkanı Bahri Şahin için "İl başkanımız bu işten anlayan adam" diyen Engin Özkoç, CHP'li belediyelerle asansör için görüştüklerini doğrulayarak, "O ziyaretlerde biz asansörlerin bakımını yapmayanlara 'Niye yapmıyorsunuz?' diyoruz. Asansörlerin yüzde 100'ü bakımlı olsun istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

TANJU ÖZCAN GÜNDEME GETİRMİŞTİ

CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da CHP'li isimlerin asansör şirketinin adeta 'çantacısı' gibi belediye belediye dolaşan iki ismi hedef almıştı. Özcan, "Sayın Engin Özkoç, beni aradı, 'Asansör kontrolü işlerini İstanbul'daki bir firmaya vermenizi istiyoruz' dedi. Genel Başkan'ı aradım, görüşemedim. Şükran Kütükçü'yle görüştüm 'Burnuma kötü kokular geliyor. Genel Başkan'a sorar mısınız?' dedim. Sayın Genel Başkan 'Hayır, benim bu konuda bir bilgim yok' dedi" ifadelerini kullanmıştı.

İLHAN CİHANER, PARTİ MECLİSİ'NE TAŞIDI

CHP eski Milletvekili İlhan Cihaner de konuyu 17 Ocak 2020'de Parti Meclisi'ne (PM) taşıdı ve Özkan ile Özkoç hakkındaki iddiaları sordu. Kılıçdaroğlu'nun Cihaner'e, "Beni arayan belediye başkanlarına denetim işini TMMOB Makine Mühendisleri Odası'na vermelerini öneriyorum" dediği iddia edilmişti. Ancak odanın İzmir Şubesi Başkanı Yüksel Yaşartekin, "31 Mart 2019 seçimlerinden önce çok sayıda CHP'li belediye bizimle sözleşme yenilemedi. Denetimleri AND'a vermişler" diye konuşmuştu.

PERİYODİK MUAYENEYİ AND ASANSÖR YAPIYOR

Kılıçdaroğlu'nun 10 dakika mahsur kaldığı asansörün üzerinde AND Asansör firmasının kurumsal etiketi bulunuyor.