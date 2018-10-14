Kılıçdaroğlu'na en büyük darbe CHP İstanbul’dan

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul ilçe başkanlarını iknaya çalışırken bir anda son dakikalara düşen haberle sarsıldı. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun “Saat 19:30’da İstanbul adayını açıklıyoruz” şeklindeki açıklaması Ankara’da soğuk duş etkisi yarattı. Kaftancıoğlu’nun bu çıkışı karşısında hem Kılıçdaroğlu hem de kurmayları neye uğradığını şaşırdı. İstanbul aday arayışında olan Kılıçdaroğlu buna çok sinirlendi. Videoyla Kılıçdaroğlu’na “Biz böyle aday istiyoruz” resti çeken Kaftancıoğlu’nun genel başkana ayar verdiği yorumu yapıldı.

Ön seçim çıkışıyla sarsıldı

İstanbul’da garanti gördüğü ilçelere kendine yakın isimleri düşünen Kılıçdaroğlu’na tek tek görüştüğü 39 ilçenin başkanı kazan kaldırıp ‘ön seçim istiyoruz’ mesajı verdi. Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin ile Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun başını çektiği gruba diğer ilçe başkanları da destek verdi. Kılıçdaroğlu’nun ise buna rağmen yine bildiğini okuyacağı, PM’den alacağı yetkiyle adayları kendisinin belirleyeceği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun son kurbanı ise kendisini “bir sepette gidip çürük domatesi seçer” şeklinde sert sözlerle eleştiren Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz oldu. Öz disipline verildi.

İmzalar verildi

CHP İstanbul parti örgütünden bazı üyeler Şişhane’deki CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda toplanarak ön seçim imza kampanyasında toplanan ön seçim talebi için verilen binlerce imzayı İl Başkanlığı’na verdi.

Hala görevde olanlar var

10 Ekim 2018’de sona eren ön seçim imza kampanyasında bütün zorluklara rağmen, ilgili üyeler ve kampanya öncüleri tarafından iki hafta süresinde, içlerinde ilçe başkanları, ilçe yöneticileri, eski bakan ve milletvekilleri, eski il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu binlerce parti üyesinin ön seçim dilekçelerine imzaları alındı.

(Akşam)