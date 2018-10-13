Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş Veli'yi anma törenlerine katıldığı Hacıbektaş'ta boş salonla karşılaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen 55. Ulusal, 29. Uluslararası Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri ve kültür sanat etkinliklerine katıldı. Etkinliğe çok az sayıda kişinin katılması dikkat çekti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

55. Ulusal, 29. Uluslararası Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri ve kültür sanat etkinlikleri, Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesi Çilehane mevkisinde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezi'nde başladı.

Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Nevşehir Vali Yardımcısı Nevzat Sinan, CHP İl Başkanı Kamil Gülmez, Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu ve az sayıda vatandaş katıldı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun salona giriş yaptığında az sayıda vatandaşla karşılaşması sonrasında yüzündeki şaşkınlık objektiflere yansırken, program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde patenli ve bisikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde patenli ve bisikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA