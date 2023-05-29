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Kılıçdaroğlu'na sloganlı uğurlama: Bay Bay Kemal

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre zaferinin ardından Van Beşyol Meydanı'na gelen yüzlerce kişi ‘Bay Bay Kemal' sloganı attı.

IHA29 Mayıs 2023 Pazartesi 00:24 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'na sloganlı uğurlama: Bay Bay Kemal
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre zaferi, Van'da Cumhur İttifakı'nı destekleyen vatandaşları sevince boğdu. AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan yüzlerce kişi, davul zurna eşliğinde seçim sonuçlarını kutlamaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri ve Türk bayrakları ile Beşyol Meydanı'na kadar yürüyen kalabalık, 'Bay Bay Kemal' sloganı attı. İl Başkanı Emre Güray'ın kısa konuşmasının ardından AK Parti İl Başkanlığı önünde kutlamalarına devam eden kalabalık, kentin en işlek caddelerinden Cumhuriyet ve Maraş Caddesi'nde konvoyla kutlamalarını sürdürdü.

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