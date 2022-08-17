Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Vatandaş sordu: Çalınan 23 milyon lira nerede?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Ağustos 1999'daki depremde yaşamını yitirenler için inşa edilen deprem anıtını ziyaret etmek için bulunduğu Yalova'da protesto edildi.

"ÇALINAN 23 MİLYON NEREDE?"

Belediyeye ait bir binanın önüne giden Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal Yalova Belediyesi'nden çalınan 23 milyon lira nerede?" yazan pankartla karşılandı.

ESNAF ZİYARETİNİ DE İPTAL ETTİ

Vatandaşlar, uzun süre Kılıçdaroğlu'nu yuhalayınca CHP lideri, planlanan esnaf ziyaretini de iptal etti.

NE OLMUŞTU

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve belediye başkan yardımcısı Halit Güleç "İhaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarını işlediği için görevden uzaklaştırılmıştı.

Yalova Belediyesi'nde "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan Vefa Salman sanık olmuştu. Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Vefa Salman'ın "zimmet" suçunu işlediği ifade edildi.

İddianamede; Vefa Salman'ın; Türk Ceza Kanunu'nun 251/1 maddesi delaletiyle 247/1-2, 43/1, 53 maddelerinden yargılanacağı ifade edildi.