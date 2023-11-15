Kılıçdaroğlu'ndan vakıf hamlesi! CHP'ye yön vermeye çalışacak

CHP'de genel başkanlığı Özgür Özel'e kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu, vakıf kuracak. Vakfın isminin 'İkinci Yüzyıl' ya da 'İkinci Yüzyıla Çağrı' olabileceği kaydediliyor. Vakıfın kurulmasının ardından Kılıçdaroğlu, CHP'deki olan bitenleri daha koordineli bir şekilde takip ederek bundan sonraki süreçte, kendisine yakın kurmaylar ile parti içi meseleleri dar çerçevede değerlendirecek.

SALICI'YI ADAY YAPACAK

Yeni Şafak'ın haberine göre, Parti içinde hakim olmayı hedefleyen Kılıçdaroğlu, olası bir yerel seçim başarısızlığında partiyi olağanüstü kurultaya götürmek için muhalifler ile hareket etmenin yollarını arayacak. Olağanüstü kurultayın olması durumunda ise kendisinin adaylığı değil, genel başkanlığı döneminde uzun yıllar partinin ikinci adamı konumunda bulunan Örgütlerden Sorumlu eski Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'yı işaret edebileceği kaydediliyor.

DELEGELERE GÜVENEMİYOR

CHP'de, Büyük Kurultay sonrasında yaşanan yönetim değişikliğinin artçı sarsıntıları sürüyor. Parti Meclisi'ndeki ön seçim tartışmaları, bu kez de MYK toplantısında yeni yönetimin önüne çıktı. Özgür Özel, yerel seçimlerde adayların, 'ön seçim' yerine 'sonucu kabul edilecek temayülle' belirleneceğini kaydetmişti. CHP PM üyesi bir isim, "Yeni yönetim, delegeler üzerinde tam hakimiyet oluşturamadığı için bir güven problemi yaşıyor olabilir" dedi.

TÜZÜK 2024'E KALDI

Diğer taraftan Özgür Özel başkanlığında, tüzük kurultayı gündemi ile olağanüstü bir araya gelen il başkanları toplantısından karar çıktı. 81 il başkanının imzasının bulunduğu bildiride tüzük değişikliği için toplanacak kurultayın 2024 yılı Mayıs ayında toplanması kararlaştırıldı.

ANAYASA'YA KAPIYI KAPATTI



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında ilk konuşmasını yaptı. AYM'nin kararına değinen Özel, yeni anayasa değişikliği çalışmasında parti olarak yer almayacaklarını söyledi. "Bu partiye ve hepimizde çok büyük emeği olan Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum. Kendisinin önünde saygıyla eğiliyorum" diyen Özel, "Kimseye vefasızlık etmeden bir yürüyüşe başladık. CHP baba evidir, herkes baba evine döner. Babaevinin tapusu ne Özgür Özel'de ne Kemal Kılıçdaroğlu'nda" diye konuştu.

ANKETLE SEÇECEĞİZ

Özel, ayrıca "Mevcut belediye başkanlarımızı anketle ölçeceğiz. Halkın gönlünde yeri yoksa yeni aday belirleyeceğiz, örgütümüz çoklu yarış derse mutlaka ön seçim yapacağız" dedi. Özel, "Sayın Akşener ile çok güzel bir telefon görüşmesi yaptık. Partimizin yetkili kurullarında ittifakları konuşacağız" ifadelerini kullandı.