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Kılıçdaroğlu'nun 28 fezlekesi Cumhurbaşkanlığı'nda

Meclis Başkanlığı, geçen yasama döneminde milletvekillerinin yargılanması talebiyle hazırlanıp TBMM'ye gönderilen 2 bin 2 savcılık fezlekesi için Cumhurbaşkanlığı'na iade sürecini başlattı. Kemal Kılıçdaroğlu'na ait hakaret, tehdit ve iftira başta olmak üzere birçok iddiadan 28 fezlekenin olduğu ortaya çıktı.

TRT Haber9 Haziran 2023 Cuma 16:18 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'nun 28 fezlekesi Cumhurbaşkanlığı'nda
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Cumhurbaşkanlığı'nca yapılacak ayıklamanın ardından seçilemeyen milletvekillerinin dosyaları Adalet Bakanlığı aracılığıyla adliyelere gönderilecek. Fezlekeler içinde Kemal Kılıçdaroğlu'na ait hakaret, tehdit ve iftira başta olmak üzere birçok iddiadan fezlekenin olduğu ortaya çıktı.

Yeniden seçilip dokunulmazlığı devam eden milletvekillerinin dosyaları için hiçbir işlem yapılmadan Meclis'e geri verilecek.

KILIÇDAROĞLU'NUN FEZLEKELERİ

2 bin 2 dosyadan 28'i CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ait. Bu dosyalardan 13'ünde "Cumhurbaşkanı'na hakaret", 3'ünde ise "Cumhurbaşkanı'na tehdit ve iftira" suçlaması bulunuyor.

Kılıçdaroğlu ile ilgili diğer fezlekelerde, "İftira, tehdit, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, suç ve suçluyu övmek, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevinden dolayı hakaret, terör örgütü propagandası" iddiaları yer alıyor.

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