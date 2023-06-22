İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Haziran 2023 Perşembe / 4 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,5687
  • EURO
    25,8722
  • ALTIN
    1461.34
  • BIST100
    5186.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kılıçdaroğlu'nun CHP'si köylüleri anketlerde yok saymış!
Güncel

Kılıçdaroğlu'nun CHP'si köylüleri anketlerde yok saymış!

Seçim hezimetini 'Oy vermediler' diye köylüye yıkmaya çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin yapılan anketlerde köylüleri yok saydığı ortaya çıktı.

Yeni Şafak22 Haziran 2023 Perşembe 07:59 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'nun CHP'si köylüleri anketlerde yok saymış!
ABONE OL

Seçim yenilgisinin suçunu "Oy vermediler" diye köylüye yıkmaya çalışan Kılıçdaroğlu'nun CHP'si, köylüleri anketlerde de yok saymış. Büyükşehirlerde yapılan anketlere güvenip "Kesin kazandık" moduna giren CHP'nin, Anadolu'nun ilçe ve kasabalarını anketlere dahil etmediği ortaya çıktı.

Seçimi büyükşehirlerle kazanma planları yapan CHP'nin köyleri anketlerde de yok saydığı ortaya çıktı. Büyükşehirlerde yapılan anketlere güvenen CHP, sandık sonuçları ile şok yaşadı. CHP'de üst düzey bir isim, seçim sürecinde anketlerin hep büyükşehirlerde yaptıklarına dikkat çekerek Anadolu'nun ilçe ve kasabalarının anketlere dahil edilmemesinin eleştiri konusu yapıldığını vurguladı. Yeni Şafak'ın haberine göre, CHP'li kaynak, "Anketler bizim kazanacağımızı söylüyordu. Çok inanıyorduk. Bu seçimde kazanamayacağımız düşüncesi hiçbir zaman olmadı. Anketçiler de kırsala inmedi. Büyükşehirler baz alınarak Türkiye geneline yansıdı. Anadolu'nun ilçeleri, kasabaları dikkat alınmadı. Bizi yanıltan kısım da bu oldu" değerlendirmesinde bulundu. CHP'li aynı kaynak sadece anketlerin değil sosyal medyanın da CHP'yi yanılttığını söyledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.