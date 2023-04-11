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Güncel

Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği isim terör sevici çıktı

Milletvekili listelerinde kriz yaşayan 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de katıldığı bir programda bakanlık vaadi adı altına 2 kişiyi işaret etti. Kılıçdaroğlu, 'Çanakkale ve Balıkesir'in birer bakanı olacak' diyerek Ahmet Akın ve Muharrem Erkek'e işaret etti. Kılıçdaroğlu'nun bakan olacak diye vaat ettiği Muharrem Erkek'in terör örgütü PYD'yi öven sözleri yeniden akıllara geldi. Muharrem Erkek, 'Sınırımızda PYD olsun' diye skandal açıklamalarda bulunmuştu.

11 Nisan 2023 Salı 22:22 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği isim terör sevici çıktı
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Türkiye, 14 Mayıs seçimlerine kilitlendi. Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı olan HDP'nin de desteğini alan Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ve PKK'ya destek niteliğinde açıklamaları bilinirken, terör örgütü yandaşlarından da her geçen gün 'Öcalan ve Demirtaş'a özgürlük' benzeri açıklamalar geliyor.

BAKANLIK VADETTİĞİ 2 İSMİ AÇIKLADI!

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçim programı kapsamındaki bir konuşmasında bakanlık vadettiği 2 ismi açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Akın ve Muharrem Erkek'i yanına alarak verdiği mesajda "Çanakkale ve Balıkesir'in birer bakanı olacak" dedi.

CHP yandaşı medyaya göre; Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilirse, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın Enerji Bakanı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in ise Adalet Bakanı olması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından ise akıllara CHP'li Muharrem Erkek'in terörü öven sözleri ve mahkeme basma skandalı geldi.

'SINIRIMIZDA PYD OLSUN'

Muharrem Erkek terörü öven sözlerinde, "Suriye ve Irak'tan bahsedildi. Biz kardeşsek, sınırımızda başkası olacağına PYD olsun. Bizce hiçbir sakıncası yok. Biz yalnızca bölgemizde değil, Ortadoğu da barışı tesis etmek zorundayız." ifadelerini kullanıyor.

KARARI BEĞENMEDİ: MAHKEME HEYETİNE BAĞIRDI!

Görevinden uzaklaştırılan CHP'li Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yargılandığı 'usulsüzlük' davasında da mahkemenin verdiği kararı beğenmeyen Muharrem Erkek beraberindeki Seyit Torun, Gamze Akkuş İlgezdi, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile mahkeme heyetine bağırarak itiraz etmişti.

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