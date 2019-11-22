Kılıçdaroğlu'nun o sözüne genç kız böyle tepki gösterdi: Sosyal medyayı salladı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu açılış törenine katıldı. Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'la ilgili söylediği söze genç kızın verdiği tepki sosyal medyayı salladı.