Kılıçdaroğlu'nun o sözüne genç kız böyle tepki gösterdi: Sosyal medyayı salladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu açılış törenine katıldı. Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'la ilgili söylediği söze genç kızın verdiği tepki sosyal medyayı salladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu açılış törenine katıldı. Açılış yapılacağı sırada platforma üniversite öğrencisi genç kızlarla çıktı. Bu sırada konuşma yapan Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'ı koltuğundan edeceğini söylediği anlarda üniversiteli kızların yüzlerine yansıyan ifade dikkat çekti.
KILIÇDAROĞLU KONUŞTU, KIZLAR GÜLDÜ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak dile getirdiği bu sözler üzerine, yanındaki üniversite öğrencileri gülüşmeye başladı.
Kılıçdaroğlu'nun sağ tarafında duran üniversiteli kızın, bu sözlere verdiği tepkiler de oldukça komik görüntülere sahne oldu.
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