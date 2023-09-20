Seçimler bitti ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nde kavganın sonu gelmedi. Kemal Kılıçdaroğlu, seçimde aday gösterilebilmek için gizli protokoller yaptı, ortaklarına bakanlık ve vekillik vadetti. Ancak yenilginin ardından eleştiri okları üzerine çevrildi.

ONURSAL ADIGÜZEL İTİRAF ETTİ

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Onursal Adıgüzel, ilk turun ardından Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti. Aylar süren suskunluğunu bozan Onursal Adıgüzel, "Ocakta yapılan anketlerde seçim sonuçlarının başa baş olduğunu gösteren birçok sonuç vardı. Kemal Kılıçdaroğlu, geride olduğunu biliyordu" diyerek seçim sürecinde yaşanan skandalı gözler önüne serdi.

Bunun üzerine gözler, CHP'nin kendine yakın firmalara yaptırdığı ve 'öndeyiz' algısı yaratmaya çalıştığı anketlere çevrildi. CHP'ye yakınlığıyla bilinen Aytunç Erkin, bugünkü köşesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptırdığı anketlere dikkat çekti. Ocak ayında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adının gizli tutulduğu bir şirkete yaptırdığı ankette, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çok daha gerisinde kaldığı belirlendi.

ANKETLERDE GERİDE OLDUĞUNU ANLAYINCA...

Kılıçdaroğlu, bir anket de Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için yapılmasını istedi. İki CHP'li belediye başkanının kendisinden daha yüksek oy aldığını gören Kılıçdaroğlu, sonuçları görmezden geldi. Tartışmaları engelleyerek apar topar 'adaylığını' ilan etti. Aytunç Erkin, bu hamle üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2021'in temmuz ayında yaptığı konuşmaya dikkat çekti. Erkin, Kılıçdaroğlu, o dönem bile adaylığı konusunda net karar verdiğini dile getirdi.

Köşe yazısında, "Kılıçdaroğlu, 11 Temmuz 2021'deki Edirne Muhtarlar Buluşması'nda cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmasının yapıldığını anımsatmış, 'Efendim Ali mi Veli mi olsun, anketler, şunlar, bunlar geziyor ortalıkta' diyen CHP lideri, ülkesini seven her vatandaşın elini vicdanına koyup, 'Bu memlekete nasıl bir cumhurbaşkanı olmalı' sorusunu sorması gerektiğini ifade etti. Aslında bu cümle bile CHP liderinin İmamoğlu ve Yavaş'ın aday olmalarına karşı çıktığını anlatıyordu" ifadelerine yer verdi.