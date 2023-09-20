İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Eylül 2023 Çarşamba / 6 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0411
  • EURO
    28,9262
  • ALTIN
    1677.45
  • BIST100
    7860.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kılıçdaroğlu'nun oyunu deşifre oldu! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı şaşkına çevirecek iddia
Güncel

Kılıçdaroğlu'nun oyunu deşifre oldu! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı şaşkına çevirecek iddia

14-18 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimler öncesi yaptığı anket skandalı hakkında dikkat çeken bir iddia öne atıldı. CHP'ye yakınlığıyla bilinen Aytunç Erkin bugünkü köşesinde anket skandalının perde arkasını açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi yaptırdığı anketlerde oyunun düşük olduğunu gördüğü, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın kendisinden daha yüksek oranda olduğunu öğrenmesi üzerine adaylık tartışmalarını engellediğini vurguladı. Erkin, genel başkan ile belediye başkanlarının arasını açacak bir iddia ortaya atarak, 'Adaylıklarına karşıydı!' dedi.

20 Eylül 2023 Çarşamba 10:19 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'nun oyunu deşifre oldu! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı şaşkına çevirecek iddia
ABONE OL

Seçimler bitti ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nde kavganın sonu gelmedi. Kemal Kılıçdaroğlu, seçimde aday gösterilebilmek için gizli protokoller yaptı, ortaklarına bakanlık ve vekillik vadetti. Ancak yenilginin ardından eleştiri okları üzerine çevrildi.

ONURSAL ADIGÜZEL İTİRAF ETTİ

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Onursal Adıgüzel, ilk turun ardından Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti. Aylar süren suskunluğunu bozan Onursal Adıgüzel, "Ocakta yapılan anketlerde seçim sonuçlarının başa baş olduğunu gösteren birçok sonuç vardı. Kemal Kılıçdaroğlu, geride olduğunu biliyordu" diyerek seçim sürecinde yaşanan skandalı gözler önüne serdi.

Bunun üzerine gözler, CHP'nin kendine yakın firmalara yaptırdığı ve 'öndeyiz' algısı yaratmaya çalıştığı anketlere çevrildi. CHP'ye yakınlığıyla bilinen Aytunç Erkin, bugünkü köşesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptırdığı anketlere dikkat çekti. Ocak ayında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adının gizli tutulduğu bir şirkete yaptırdığı ankette, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çok daha gerisinde kaldığı belirlendi.

ANKETLERDE GERİDE OLDUĞUNU ANLAYINCA...

Kılıçdaroğlu, bir anket de Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için yapılmasını istedi. İki CHP'li belediye başkanının kendisinden daha yüksek oy aldığını gören Kılıçdaroğlu, sonuçları görmezden geldi. Tartışmaları engelleyerek apar topar 'adaylığını' ilan etti. Aytunç Erkin, bu hamle üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2021'in temmuz ayında yaptığı konuşmaya dikkat çekti. Erkin, Kılıçdaroğlu, o dönem bile adaylığı konusunda net karar verdiğini dile getirdi.

Köşe yazısında, "Kılıçdaroğlu, 11 Temmuz 2021'deki Edirne Muhtarlar Buluşması'nda cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmasının yapıldığını anımsatmış, 'Efendim Ali mi Veli mi olsun, anketler, şunlar, bunlar geziyor ortalıkta' diyen CHP lideri, ülkesini seven her vatandaşın elini vicdanına koyup, 'Bu memlekete nasıl bir cumhurbaşkanı olmalı' sorusunu sorması gerektiğini ifade etti. Aslında bu cümle bile CHP liderinin İmamoğlu ve Yavaş'ın aday olmalarına karşı çıktığını anlatıyordu" ifadelerine yer verdi.

  • Aytunç Erkin
  • anket skandalı Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu
  • Mansur Yavaş
  • adaylık tartışmaları

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.