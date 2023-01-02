Kılıçdaroğlu'nun PKK destekçisi başdanışmanından skandal ifadeler! Açık açık 'özerklik' dedi

Altılı Masa'nın 'gizli' ortağı HDP ile CHP arasındaki sıcak ilişkiler yine bir skandal açıklamayla gün yüzüne çıktı.

Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin desteğini kuvvetlendirmek için eski Şırnak Barosu Başkanı terör destekçisi Nuşirevan Elçi'yi partiye katmıştı.

AÇIK AÇIK 'ÖZERKLİK' DEDİ

Daha önce terör örgütü PKK'ya ve elebaşı Abdullah Öcalan'a destek paylaşımları ortaya çıkan Nuşirevan Elçi bu kez 'özerklik' itirafı yaptı.

CHP Genel Merkezi'nde Erbil merkezli Rudaw'a konuşan Elçi, CHP'nin projeleri arasında özerklik olduğunu söyledi.

"BUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKİYOR ZATEN"

Elçi kendisine yöneltilen, "CHP'nin şu an Kürt hakları konusundan ne tür bir projesi bulunuyor? Yani programında Kürtlerin haklarının verilmesi konusunda nasıl bir programı var?" sorusuna verdiği şu yanıtla CHP'nin bölücü planını itiraf etti.

"Zaten CHP iktidar olmadığı sürece bu sorunu çözemez. Projeleri tabii ki var. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diyoruz artık adı özerklik veya başka türlü de konulabilir. Bunun değiştirilmesi gerekiyor zaten. Tüm yetki ve imkanların tek bir yerde toplanması zaten başından beri yanlıştı."

KILIÇDAROĞLU KÜRDİSTAN'DAN RAHATSIZ OLMUYOR

Elçi Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kürdistan' lafından rahatsız olmadığını da söyledi. Elçi, Kemal Kılıçdaroğlu için daha önce gündeme gelen "Kürdistan lafından çok rahatsız oluyorum" dediği iddiasının doğru olmadığını belirterek şu itirafı yaptı;

"Bu sözleri duyduktan sonra, ben de kendisine sordurdum ve "ben böyle bir şey demedim" dedi. Bunu ben de google de diğer yerlerde baktım araştırdım. Böyle bir şey dememiş. Böyle bir şey söylediğini belirten kimse iftira atmıştır.

KILIÇDAROĞLU ADAY OLURSA HDP DESTEK VERİR

HDP'ye olan yakınlığıyla da bilinen Elçi 2023 seçimleri için Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP'den destek geleceğini de söyledi.

Elçi kendisine 'HDP'nin destekleyeceği bir aday çıkabilir mi?' sorusuna verdiği "Bugün muhalefet içerisinde Türkiye'deki bu düzensizliği ortadan kaldıracak ve yaraşır bir sistem getirebilecek her kesim Kemal Bey aday olduğunda ona oy verecek." yanıtıyla HDP'nin Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini söyledi.

NUŞİREVAN ELÇİ'NİN SKANDAL PAYLAŞIMLARI

CHP'de "Hukuki ve siyasi" konularda çalışma yapmak üzerine görevlendirilen Nuşirevan Elçi, PKK'ya ve Abdullah Öcalan'a destek mesajlarıyla biliniyor.