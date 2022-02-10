Kılıçdaroğlu'nun provokasyonu İBB'yi paniğe sevk etti! İSKİ: Faturalarınızı ödeyin

AA 10 Şubat 2022 Perşembe 23:38 - Güncelleme: 11 Şubat 2022 Cuma 00:08

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün sosyal medyadan yayımladığı provokatif videoda, yeni yılla birlikte güncellenen elektrik tarifelerinin faturalara yansımalarını bahane ederek, bugünden itibaren gelecek faturalarını ödemeyeceğini açıkladı.

Provokasyon fitilinin ateşlendiği açıklamaların ardından İstanbul'da yaşayan birçok vatandaş da İBB'ye bağlı İSKİ'nin faturalarını ödemeyeceğini ifade etmişti.

Söz konusu vatandaşların bu açıklamalarından sonra İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 'İstanbullu hemşehrilerimizden bu durumu dikkate alarak, faturalarını düzenli ödemelerini bekliyoruz." açıklamasında bulundu.



İstanbul'a verilen suyun büyük bir bölümün şehir dışından getirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:



"İstanbul'da kente verilen suyun büyük bir kısmı şehir dışından terfi ettirilerek sağlanmaktadır. Bu nedenle Saygıdeğer İstanbullu hemşehrilerimizden bu durumu dikkate alarak, faturalarını düzenli olarak ödemelerini bekliyoruz."

Daha önce de İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, barajların dolduğunu hatta taştığını belirtilmişti. Söz konusu Mermutlu'nun açıklamasından sonra İSKİ'den yapılan bir diğer açıklama, akıllarda soru işareti bıraktı.

"BARAJLAR TAŞIYOR" ÇELİŞKİSİ

İstanbul'da barajlardaki rekor artışla ilgili açıklamada bulunan İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, "Barajlarımızdan bir kısmı şu an taşıyor. Elmalı Barajı ve Istrancalar'daki 5 barajımız taşıyor. Taşmak üzere olan barajlarımız da var. Ömerli Barajı bunlardan biri. Ömerli Barajı yüzde 95 mertebelerinde dolu. Bu yüzden Melen'den su transferini durdurmuş durumdayız. Bu taşkınlara yönelik olarak da tedbirlerimizi alıyoruz." demişti.