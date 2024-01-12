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Kılık değiştirerek hırsızlık yapan şüphelilere operasyon düzenledi

Osmaniye'de maymuncuk yardımıyla ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 6 şüpheli yakalandı.

IHA12 Ocak 2024 Cuma 09:00 - Güncelleme:
Kılık değiştirerek hırsızlık yapan şüphelilere operasyon düzenledi
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Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Ekipleri; Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde kılık değiştirerek ve maymuncuk kullanarak kapıları açıp birçok ev ve işyerinden hırsızlık yapan şüphelilere karşı operasyon düzenledi. Yakalanmamak için kılık değiştirip sahte kimlik kullanan şüphelilerin gerçek kimliklerini ve saklandıkları adresleri tespit eden ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 6 şüpheliyi yakaladı.

Yakalanan şüphelilerden Ayhan Ç., Ayşe G. ve Sedef Ç. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Sakine K., Mustafa D. ve İpek Ç. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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