12 Ekim 2020 Pazartesi 10:20 - Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 10:20

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde bir süredir tedavi gören 53 yaşındaki Bulut, tedavisi sırasında beyin kanaması geçirdi. Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Haber sonrası vatandaşlar Kilis Belediye Başkanı'nın hangi partiden olduğu, hayatı, yaşı gibi konuları araştırmaya başladı. Peki Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut kimdir? İşte Mehmet Abdi Bulut'un hayatı

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un vefatı sevenlerini üzüntüye boğdu. Mehmet Abdi Bulut, Kilis'te çok sevilen bir Belediye başkanıydı. Peki Mehmet Abdi Bulut kimdir, kaç yaşındaydı? İşte merhum hakkında detaylar...



KİLİS BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ABDİ BULUT KİMDİR?

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut 1967’de Kilis'te doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini Kilis'te, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. Avukatlık stajının ardından askerlik hizmetini Konya Personel Okulu Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Daire Başkanlığında yaptı.

1993 yılından itibaren Kilis'te serbest avukatlık yapan Mehmet Abdi Bulut, AKP’den belediye başkan aday gösterildi. 2004-2014 yılları arasında iki dönem belediye başkanlığı yaptı. Beş yıl aradan sonra 2019 seçimlerine bir kez daha AKP adayı olarak katıldı, oyların yüzde 47’sini alarak üçüncü kez Kilis Belediye Başkanı seçildi. Mehmet Abdi Bulut evli ve üç çocuk babasıydı.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, hayatını kaybetti. Geçen hafta yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan 53 yaşındaki Bulut’un tedavisi sırasında beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.