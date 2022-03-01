Kilis'te 134 göçmen yakalandı

DHA 1 Mart 2022 Salı 22:11 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 22:11

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hudut hattı gerisinde kaçak göçmenlerin ülkeye giriş yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler, düzenledikleri operasyonda 134 kaçak göçmeni yakalandı, organizatör olduğu değerlendirilen 7 kişi gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 7 şüpheli ise sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan Kilis'e diğer illerden izin almadan gelen 144 Suriye uyruklu kişi de yakalandı. (DHA)