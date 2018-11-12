Kilis'te askeri yasak bölgede 8 kişi yakalandı
Kilis'in Elbeyli ilçesinde, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 4'ü çocuk 8 kişi yakalandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Alahan köyü sınır hattındaki birinci derecede askeri yasak bölgede, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan bir grubu fark etti. Yakalanan gruptaki 4'ü çocuk 8 kişi, İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi. Şüphelilerden Türk vatandaşı F.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "göçmen kaçakçılığı" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 7 kişi ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.