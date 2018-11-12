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Kilis'te askeri yasak bölgede 8 kişi yakalandı

Kilis'in Elbeyli ilçesinde, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 4'ü çocuk 8 kişi yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Alahan köyü sınır hattındaki birinci derecede askeri yasak bölgede, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan bir grubu fark etti. Yakalanan gruptaki 4'ü çocuk 8 kişi, İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi. Şüphelilerden Türk vatandaşı F.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "göçmen kaçakçılığı" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 7 kişi ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.

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