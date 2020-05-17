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Kilis'te bir köy karantinaya alındı

Kilis'in Musabeyli ilçesinin Hacılar köyü koranavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

DHA17 Mayıs 2020 Pazar 13:03 - Güncelleme: 17 Mayıs 2020 Pazar 13:03
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385 nüfuslu Hacılar köyünde rahatsızlanarak hastaneye başvuran bir kişinin yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Koronavirüs rastlanan kişi hastanede tedaviye alınırken, Musabeyli İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu da olağanüstü toplandı. Hastanede tedaviye alınan kişinin temas ettiği insan sayısının fazla olması nedeniyle kurul kararıyla Hacılar köyü karantinaya alındı.

Kararın ardından köyün giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatıldı. Ekiplerin koruyucu tulum, maske ve eldiven ile kontrolü sağladığı köyde yaşayanların ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grubu'nca karşılanıyor.

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