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Kilis'te köy yollarının hepsi açıldı

İl Özel İdaresine bağlı kepçe ve grayderler, tarafından Kilis ve ilçelerindeki tüm köylerin karayolları ulaşıma açıldı.

IHA29 Ocak 2022 Cumartesi 11:10 - Güncelleme: 29 Ocak 2022 Cumartesi 11:10
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İl Özel İdaresine bağlı kepçe ve grayderler, tarafından Kilis ve ilçelerindeki tüm köylerin karayolları ulaşıma açıldı.

Kilis'e 2 yıl aradan sonra 18 Ocak 2022 tarihinden beri aralıklı olarak etkili olan kar yağışı nedeniyle 201 yerleşim biriminin yolları İl Özel İdaresi tarafından açıldı. Aralıklarla yağan kar yağışı nedeniyle kapanan yollar, anında açılarak vatandaşın mağduriyeti giderildi. Son olarak dün yağan kar yağışı nedeniyle köylerde ulaşımda sıkıntı çekilen yollar, İl Özel İdaresine bağlı kepçe ve grayderler, tarafından açıldığı, kapanan yol olmadığı öğrenildi.

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