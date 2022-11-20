İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Kasım 2022 Pazar / 26 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6105
  • EURO
    19,2641
  • ALTIN
    1046.41
  • BIST100
    4526.73
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kilis'te roketli saldırı: 1 askerimiz ve 7 özel harekat polisimiz yaralandı
Güncel

Kilis'te roketli saldırı: 1 askerimiz ve 7 özel harekat polisimiz yaralandı

Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden teröristlerce roket atılması sonucu 1 asker ve 7 polis yaralandı.

AA20 Kasım 2022 Pazar 17:28 - Güncelleme:
Kilis'te roketli saldırı: 1 askerimiz ve 7 özel harekat polisimiz yaralandı
ABONE OL

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roket, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda konuşlu Polis Özel Harekat yerleşkesine düştü. Bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik görevlisi sevk edildi.

Saldırıda, 1 asker ve 7 polis yaralandı. Özel harekat polislerinin de aralarında bulunduğu yaralılar, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesine kaldırıldı.

VALİ RECEP SOYTÜRK, YARALILARI ZİYARET ETTİ

Kilis Valisi Recep Soytürk, yaralıları hastanede ziyaret etti.

Bu arada, saldırının ardından bazı zırhlı araçların sınır kapısından geçtiği, Kilis semalarında ise savaş uçaklarının olduğu görüldü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.