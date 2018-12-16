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Kilis'te sağanak yağış etkili oldu

Kilis'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

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Şiddetli yağış nedeniyle çevre yolunun yanından geçen su kanalı taştı, bazı cadde ve sokaklarda da su birikintileri oluştu.

Belediye ekipleri de tıkanan kanallarda biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Sağanak nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Sağanağa hazırlıksız yakalananlar, çevredeki binalara ve iş yerlerinin saçakların altına girerek korunmaya çalıştı.

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