09 Ekim 2020 Cuma 14:39 - Güncelleme: 09 Ekim 2020 Cuma 14:39

Yeni kimlik kartının ön ve arka yüzü eski kimlik belgelerine göre farklı olmakta ve çoğu işlemlerde kimlik kartında yer alan bazı bilgilerin sorulması üzerine vatandaşlar kimlik kartı seri no gibi eski bilgilerin yeni kimlikte nerede olduğunu merak etmekte. Birçok alanda ve resmi işlemlerde gerekli olan Kimlik seri no nerede yazar? Kimlik kartı seri no öğrenmek için ne yapmak gerekir? İşte merak edilen tüm detaylar.

Vatandaşlar tarafından alınan yeni kimliklerde cilt no ve seri no nerede yer alıyor? Kimlik seri no nerede yazar? büyük merak konusu. Konu ile ile ilgili detayları aşağıdaki metinden öğrenebilirsiniz.

Eski Kimlik Kartlarında nüfus cüzdanı seri numarası yer alıyordu. Ancak yeni kimlik kartları ile beraber, kimlik kartı seri no ve cilt numaralarının nerede yer aldığı merak ediliyor. Eski kimliklerde yer alan “medeni hal, kan grubu, din, bağlı bulunduğu il-ilçe, doğum yeri, veriliş nedeni, aile sıra no” gibi gibi bilgiler artık yeni çipli kimliklerde yer almıyor. Yeni kimlikte ön kısımdaki bilgiler bölümünde sadece 11 haneli Kimlik numarası, cinsiyet, ad-soyad, son geçerlilik tarihi, doğum tarihi, kimlik kartı seri no, uyruk ve imza yer alıyor.

KİMLİK SERİ NO NEREDE YAZAR?

Eski nüfus cüzdanlarında üst tarafta yer alan cüzdan no bilgisi yeni kimlik kartında ; ad , soyadı ve doğum tarihi bilgilerinin hemen altında yer almaktadır.

Kartın üzerinde kimlik kartı seri no olarak adlandırılmış kısım ve harf ile sayılardan meydana gelmektedir. İşte yeni kimliklerdeki seri no yazan kısım..

KİMLİK KARTI SERİ NO NEDİR?

Seri numarası 1 harf ve 2 rakamdan oluşmaktadır. Kimlik kartlarında sıra numarası ile 6 haneli bir sayı olmaktadır. Kimlik seri numarası kadın vatandaşlarda çift sayıdan oluşuyorken erkeklerde ise tek sayıdan oluşmaktadır. Nüfus artışına göre kadınlarda olabilecek en yüksek sayı 10 iken erkeklerde ise bu sayı 10 olmaktadır. Yazılar ise bilgisayarda mevcut olmayan karakterler ile yazılmaktadır. Bunun amacı sahte kimlik yapımının önüne geçilmesidir. Seri numarasıyla öncelikle e-devlet işlemlerinde ve vatandaşlık işlemlerimde kişinin karşısına çıkmaktadır.

Eski kimlik kartlarına fotoğrafın hemen altında seri ve sıra numaraları yer almaktaydı. Sıra numarası N10 gibi bir harf ve iki rakamdan oluşuyorken devletdestekli.com seri numara ise altı haneli sayılardan oluşuyordu. Yeni çipli kimlik kartlarında bu numaraların yeri değişmiştir. Fotoğrafın hemen altında yer alan seri ve sıra numaraları yeni çipli kimlik kartlarında biyometrik fotoğrafın yan bölgesine alındı. Doğum tarihinin hemen altında bulunan bu rakamlara birçok kişinin dikkatinden kaçmaktadır.

Vatandaşlara ait diğer kişesel bilgiler ise kart içersinde yer alan çip içersine gizlenmiş olup dışarıdan görülmesi imkansızdır. Bu bilgilere ise ancak e-devlet üzerinden ulaşabilirsiniz.

Elektronik yonga içerisinde yer alan kişisel bilgiler;

T.C. Kimlik Numarası,

Ad – Soyad

Anne Adı,

Baba Adı,

Doğum Yeri

Doğum Tarihi,

Cinsiyet,

Medeni Hal,

Kan Grubu,

Din,

Veriliş Tarihi,

Kart Seri Numarası,

Belgenin Geçerlilik Tarihi ve Biyometrik Veriler kart üzerinde bulunan yonga içinde yer almaktadır.

YENİ KİMLİK KARTI BİLGİLERİ SORGULAMA

Yeni çipli kimlik kartlarında cilt numarası ve aile sıra numarası gibi bilgiler bulunmadığı için vatandaşlar bu bilgileri nereden öğrenebileceğinin bilgisine ulaşmak istemektedir. Vatandaşlar cilt numarası ve aile sıra numarası sorgulamalarını Nüfus Müdürlüklerine gitmeden e-devlet kapısı üzerinden kolay yoldan hızlı ve güvenli bir biçimde öğrenebilmektedir. E-devlet şifresi ve T.C kimlik numarası ile sisteme giriş yapıldığında cilt numarası ve aile sıra numarası gibi bilgilere devletdestekli.com erişim sağlanabilmektedir. Bu ve bu tarz gibi bilgilere e-devlet “kimlik bilgilerim” sayfasından ulaşılabilmektedir. Aynı zamanda e-devlet hizmet kapısından da Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanına kayıtlı nüfus kayıt sorgulama işlemi ve borkodlu nüfus kayıt örneği belgesi alınabilmektedir.

E-devletten kimlik seri no ve cilt no sorgulama sayfası için TIKLAYINIZ.

Çocuklar için HES kodu nasıl alınır? Okul için HES kodu alma