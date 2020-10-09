Çocuklar için HES kodu nasıl alınır? Okul için HES kodu alma

09 Ekim 2020 Cuma 13:46 - Güncelleme: 09 Ekim 2020 Cuma 13:46

Çocuklar için HES kodu nasıl alınır? sorusunun yanıtı çocukları okula başlayacak olan veliler tarafından araştırılıyor. Okul için HES kodu almanın zorunlu olması sonrası Koronavirüs salgınının okullarda yayılmasının önüne geçilecek. Yüz Yüze Eğitimde Öğrenciler HES Kodu Olmadan Okula Alınmayacak. Milli Eğitim Bakanı bu konuda bugün yaptığı açıklamada "Öğrencilerden okul için HES kodu istiyoruz" dedi. Peki Çocuklar için HES kodu nasıl alınır?

ÇOCUKLAR İÇİN HES KODU NASIL ALINIR?

Kontrollü sosyal hayat kapsamında uygulanan HES kodu, mobil telefonlara indirilen Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden veya SMS yolu ile alınacak. İşte, e devlet, SMS ve uygulama ile Hayat Eve Sığar (HES) kodu alma işlemi ve konuyla ilgili detaylar.

Okullarda yüz yüze eğitimin başlayacak olmasıyla birlikte öğrencilerden istenen HES kodu konusunda binlerce veli ve öğrenci Çocuklar için HES kodu nasıl alınır? Çocuğum için HES kodu alma ve Okul için HES kodu alma gibi araştırmalar yapıyor.

Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortak çalışmayla hayata geçirilen HES uygulamasıyla pozitif vaka halinde öğrenciler kontrol altında olacak. HES kodu 3 farklı yöntem ile öğreniliyor. HES kodu, Hayat Eve Sığar uygulamasından, 2023'e atılan SMS ya da e devlet ekranından alınıyor. İşte, ayrıntılar...

OKUL İÇİN HES KODU ALMA

KISA MESAJLA HES KODU NASIL ALINIR?

Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla; TC kimlik numarası, TC kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI İLE OKUL İÇİN HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu, Hayat Eve Sığar mobil uygulaması üzerinden HES kodu işlemleri bölümüne girilerek alınabiliyor.

HES kodu, Hayat Eve Sığar mobil uygulaması üzerinden HES kodu işlemleri bölümüne girilerek alınabiliyor. Ardından HES kodu oluştur butonuna tıklanıyor ve kod kullanım süresi seçilerek ve kod oluşturuluyor.

Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebiliyor. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabilecek.

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OKUL İÇİN HES KODU ALMA E-DEVLET HES KODU NASIL ALINIR?

HES koduna e-Devlet uygulaması üzerinden de ulaşmak mümkün. e-Devlet uygulaması üzerinden Sağlık Bakanlığının HES Kodu Üretme ve Listeleme sekmesine giriş yapılarak HES Koduna ait üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri yapılabiliyor. Bu hizmeti kullanarak, kendiniz veya 18 yaşından küçük çocuğunuz için HES kodu üretebilir, ürettiğiniz HES kodlarını kurum ya da kişilerle paylaşabilir ve ürettiğiniz HES kodlarının detaylarını sorgulayabilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulaması, Play Store ve App Store üzerinden cep telefonlarına ücretsiz indiriliyor.

E-DEVLET'TEN HES KODU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilir. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli)

HES kodları tamamen kişiye özel üretilmiş tekil kodlardan oluşuyor. HES kodunun kontrolü ve yönetimi tamamen vatandaşın elinde olacak. T.C. kimlik numarası gibi değişmeyen bir numara yerine kimse tarafından bilinmeyen, her paylaşıma özel farklı kodlar oluşturulması kodu güvenli kılıyor. Ayrıca vatandaşlar, HES kodu sayesinde kimlik numarası gibi kişisel bir veriyi başkasıyla paylaşmak zorunda kalmıyor.