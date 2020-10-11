İstanbulkart'a HES kodu nasıl yüklenir? İstanbulkart'a HES kodu tanımlama

11 Ekim 2020 Pazar 18:01 - Güncelleme: 11 Ekim 2020 Pazar 18:01

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İçişleri Bakanlığı’nın şehir içi toplu ulaşımda İstanbulkart'a HES kodu tanımlama şartı sonrasında çalışmalara başladı. Otobüs kartına HES kodu nasıl alınır? sorusunun cevabı bu kapsamda araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı’nca İBB’ye iletilecek olan tanısı konmuş Covid-19 taşıyıcılarının kişiselleştirilmiş İstanbulkartları askıya alınacak. Peki İstanbulkart'a HES kodu nasıl yüklenir? İşte İstanbulkart'a HES kodu yüklemenin kolay yolu

İçişleri Bakanlığı’nın şehir içi toplu ulaşımda HES Kodu kullanılmasına yönelik genelgesi, ilk aşamada; şehir içi toplu ulaşım aracıyla yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel elektronik/akıllı seyahat kart olan kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ları kapsıyor. İşte akbil olarak da bilinen İstanbulkart'a HES kodu yükleme işlemi.

İSTANBULKART'A HES KODU NASIL YÜKLENİR?

* İstanbulkart'a HES kodu tanımlamak için İstanbulkart.istanbul sitesine girerek menünün sağ tarafında bulunan Online işlemler kısmına girip bireysel seçeneğine tıklayın.

* Bu kısımdan kayıt olarak sisteme giriş yapın. Eğer kayıtlı değilseniz kaydolun.

* İstanbulkart'a HES kodu tanımlamak için Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra SMS kodu doğrulaması yaparak taahütnameleri kabul edin ve çıkan ekranda İstanbulkartınızı kaydedin.

* Kartınızın üzerindeki numaraları sisteme girerek, İstanbulkartınıza isim verdikten sonra kaydı tamamlayınız.

* Bu işlem sonrasında T.C kimlik numaranıza kartınız otomatik olarak tamamlanır. Tamamlanma sonrasında ekstra bir işleme gerek yoktur. Böylece İstanbulkart'a HES kodu tanımlanmış olur.

ENTEGRASYON SAĞLANACAK

Sağlık Bakanlığı tarafından üzerinde uzlaşılacak olan entegrasyon servislerin hazır hale getirilmesinden hemen sonra, iki hafta içerisinde İBB gerekli entegrasyonu sağlayacak. Böylece İstanbul’daki şehir içi toplu ulaşım seyahatlerinde HES kodu kullanılmaya başlanacak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbulkart ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında entegrasyonunun sağlanması noktasında, İBB iştiraki BELBİM ile Sağlık Bakanlığı teknik ekipleri gerekli teknik entegrasyon çalışmalarına başladı.

COVID TANISI KOYULAN KİŞİNİN İSTANBULKART'I ASKIYA ALINACAK

Bu entegrasyonla; Sağlık Bakanlığı’nca İBB’ye iletilecek olan tanısı konmuş Covid-19 taşıyıcılarının veya bu kişilerle temasta olanların kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ları askıya alınacak.

Tanılı ya da temaslısı olup izolasyonda olması gerekirken şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanmaya teşebbüs edenler, İçişleri Bakanlığı’na raporlanacak.

İSTANBULKART'LAR KİŞİSELLEŞTİRİLECEK

Öte yandan, İBB; şehir içi toplu ulaşım faaliyetleri için kullanılan henüz kişiselleştirmemiş durumda olan anonim İstanbulkart’ların kişiselleştirilmesine yönelik çalışmalara başladı. Bu tür İstanbulkart kullanıcılarına, internet ve mobil uygulama ve kısa mesaj servisi üzerinden kartlarının kişiselleştirilmesine yönelik bilgiler ve yönlendirmeler gönderilecek.

34,3 MİLYON İSTANBULKART BULUNUYOR

İstanbul’da toplam 34 milyon 260 bin 87 adet İstanbulkart bulunuyor. Bunların 8 milyon 260 bin 87 adedi (Yüzde 24) kişiselleştirilmiş durumda.

Pandemi sürecinde İstanbulkart kullanımı düştü. Örneğin, Ağustos 2020'de aktif kullanılan İstanbulkart sayısı 7 milyon iken bunların 2 milyon 800 bini (Yüzde 40) kişiselleştirilmiş İstanbulkart’lardan oluşuyor.

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