11 Ekim 2020 Pazar 17:59 - Güncelleme: 11 Ekim 2020 Pazar 17:59

Otobüs kartına HES kodu zorunluluğu, sınavlar, şehirlerarası seyahat ve kamu kurumlarına giriş sonrasında oteller ve şehir içi ulaşım için de getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelge ile şehir içi kullanımda bulunan toplu taşıma seyahat kartları ve HES uygulaması arasında entegrasyon kurulmasını istedi. Peki otobüs kartına HES kodu nasıl alınır? Otobüs kartına HES kodu tanımlama

İçişleri Bakanlığı’nın şehir içi toplu ulaşımda HES Kodu kullanılmasına yönelik genelgesi, ilk aşamada; şehir içi toplu ulaşım aracıyla yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel elektronik/akıllı seyahat kart olan kişiselleştirilmiş otobüs kartlarını kapsıyor. İşte detaylar...

OTOBÜS KARTINA HES KODU NASIL ALINIR?

* Öncelikle HES kodunuzun alınmış olması gerekiyor. HES koduu aldıktan sonra yaşadığınız kentin ulaşım sitesine girerek Online işlemler kısmına girip bireysel seçeneğine tıklayın.

* Bu kısımdan kayıt olarak sisteme giriş yapın. Eğer kayıtlı değilseniz kaydolun.

* Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra SMS kodu doğrulaması yaparak çıkan ekranda kartınızın üzerindeki numarayı sisteme kaydedin.

* Kartınızın üzerindeki numaraları sisteme girerek otobüs kartınızı kaydedin. Böylece T.C kimlik kartınıza otobüs kartınız tanımlanmış olur.

* Bu işlem sonrasında Otobüs kartına HES kodu tanımlama işlemi otomatik olarak yapılmış olur. E-Devlet sisteminde T.C kimlik numaranıza tanımlı HES kodunuz olduğu için sonrasında ekstra bir işleme gerek yoktur.

ENTEGRASYON SAĞLANACAK

Sağlık Bakanlığı tarafından üzerinde uzlaşılacak olan entegrasyon servislerin hazır hale getirilmesinden hemen sonra, belediyelerin ulaşım sistemleri gerekli entegrasyonu sağlayacak. Böylece şehir içi toplu ulaşım seyahatlerinde HES kodu kullanılmaya başlanacak.

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