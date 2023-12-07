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Kimse başvuru yapmadı! CHP, 4 ilçede aday adayı çıkaramadı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli İl Başkanlığı tarafından açıklanan 2024 yılı yerel seçimleri aday adayı listesinde 4 ilçeye aday adaylığı başvurusu yapılmadığı belirtildi.

IHA7 Aralık 2023 Perşembe 11:59 - Güncelleme:
Kimse başvuru yapmadı! CHP, 4 ilçede aday adayı çıkaramadı
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CHP Denizli İl Başkanlığı, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sürecinde, başvurularını tamamlayan belediye başkanlığı aday adaylığı listesini açıkladı. Denizli'de 1 büyükşehir ve 19 ilçe belediye başkanlığı için yapılan müracaatları kabul eden CHP'de, 5 Aralık tarihinde aday adaylığı başvuru süresi sona erdi. Dün CHP İl Başkanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılan ve 16 belediye başkanlığı için isimlerin yer aldığı aday adayları listesinde, Beyağaç, Çameli, Güney ve Tavas ilçelerinde ise hiç aday adaylığı başvurusunun yapılmaması dikkat çekti.

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