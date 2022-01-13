13 Ocak 2022 Perşembe 12:51 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 12:51

KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler çekiliş sonuçları açıklandı mı? sorusu, başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Tuzla Aydınlıkevler kura çekilişi KİPTAŞ'ın sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı. KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler kura çekilişi, noter huzurunda gerçekleşti. KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler çekiliş sonuçları için vatandaşlar yoğun bir arayış içine girdi. İşte KİPTAŞ Aydınlıkevler kura sonuçları isim listesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştirak şirketi İstanbul Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (KİPTAŞ) Tuzla ilçesi Aydınlıkevler mahallesinde inşa ettiği konutlar için kura çekimi bugün saat 11.00'de düzenlendi.

KİPTAŞ TUZLA AYDINLIKEVLER ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KİPTAŞ'ın Tuzla Aydınlıkevler'de inşa edeceği konutların hak sahipleri kura çekilişiyle belli oldu. KİPTAŞ Aydınlıkevler kura sonuçları isim listesinde adı çıkmayan kişilere ön başvuru bedelleri iade edilecek. Kazananlar ise 120 ay vade imkanıyla ev sahibi olabilecek. İşte KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler kura sonuçları.

KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler kura çekiliş sonuçları isim listesi için haberimizdeki linke tıklayın.

KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler 2+1 3+1 konutlar için gerçekleştirilen çekiliş neticesinde kura sonuçları açıklandı. İstanbul'un Tuzla ilçesinde Aydınlıkevler mahallesinde inşa edilen KİPTAŞ konutlarına 160 bin başvuru alındı. İnşa edilen toplam 320 konut, KİPTAŞ kura çekilişi sonucu yeni sahiplerine verilecek.

KİPTAŞ Aydınlık Evler projesinde 88 metrekare alana sahip 210 adet 2 oda 1 salon kapalı mutfak konut, 79 metrekare alana sahip 40 adet 2 oda 1 salon açık mutfak konut, 104 metrekare alana sahip 71 adet 3 oda 1 salon konut mevcut.

ÖN BAŞVURU BEDELLERİ İADE EDİLECEK

KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler çekilişi sonrası ön başvuru bedelleri, kura sonucunda asil hak sahibi olamayan katılımcılara kura çekiliş tarihinden sonraki 5 iş günü içerisinde, aynen ve faizsiz olarak iade edilecek.

Ancak kredi kartı veya banka kartlarına yapılan iade bedelleri bankalara bağlı olarak işlem gerçekleştikten 2-7 iş günü sonra yansıyabilmektedir.

Ön başvuru ödemesi mobil/internet bankacılığı kullanılarak havale/EFT ile yapılmışsa paranın ödendiği İBAN numarasına, ödeme kart ile yapılmışsa tahsil edildiği karta, bankamatik veya şubeden yapılmışsa katılımcı tarafından başvuru esnasında verilen İBAN numarasına iade edilecektir.