Kıran kırana Deniz savaşı
Başkan Bedir’in “İki kulüple de görüştük. Deniz kimi isterse onunla masaya oturacağız” demesinden sonra ezeli rakiplerin kurmayları Kayserisporlu stara “Bize gel” diye baskı yapıyor.
- Star Spor
VEDAT Muriç transferinde karşı karşıya gelen iki ezelik rakip Fenerbahçe ile Galatasaray bu defa da Kayserisporlu orta saha oyuncusu Deniz Türüç için kıran kırana savaşıyor. Sarı-Kırmızılı kulüple bir yıl daha sözleşmesi olan 26 yaşındaki starı Kayserispor önce bırakmak istememiş, Ancak Fenerbahçe ve Galatasaray’ın ısrarları sonucu pes etmişti.
TRANSFER DENİZE BAĞLI
Kayseri Başkanı Erol Bedir’in, “Hem Fenerbahçe, hem de Galatasaray ile görüştük. Bizce Deniz Türüç’ün kararı önemli. Kayserispor iki kulüple de anlaşır” demesinden sonra ezeli rakiplerin kurmaylarının yıldız oyuncuyu ikna için harekete geçtiği öğrenildi. Hem Cim-Bom hem de Fener’in Deniz’e “Bize gel” diye baskı yaptığı ortaya çıktı.
YILDIZ FUTBOLCU KARARSIZ
Deniz için Şampiyonlar Ligi vitrinine çıkacağı için Galatasaray’ın daha cazip olduğu ancak Fenerbahçe’nin başkan Ali Koç vasıtasıyla devreye girmesi ve Cim-Bom’dan daha fazla para vermesi nedeniyle yıldız oyuncunun karar vermede zorlandığı belirtildi. Kulislerde ise Deniz Türüç’ün Galatasaray’a daha yakın olduğu iddia edildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.