Kıran Operasyonunda teröre mühimmat darbesi

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Kıran Operasyonunda 3 sığınakta çok miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi

Van, Hakkari ve Şırnak'ta PKK'lı teröristlere yönelik devam eden operasyonda tespit edilen 3 sığınakta çok miktarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

  • AA
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Terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen "Kıran Operasyonu" kapsamında Hakkari'de tespit edilen 3 sığınakta çok miktarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 18 Ağustos'ta Jandarma, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucularının katılımıyla, Van, Şırnak ve Hakkari'de operasyon başlatıldığı hatırlatıldı.

Operasyon kapsamında, Hakkari merkeze bağlı Kavaklı köyü kırsalında tespit edilen 3 ayrı sığınakta arama yapıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

''Aramada 4 biksi makinalı tüfek ve yedek namluları, 4 bin 800 biksi makinalı tüfek mühimmatı, 500 uçaksavar mühimmatı, 1800 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 700 dragunov keskin nişancı tüfeği mühimmatı, 110 roketatar sevk fişeği, 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 4 M16 piyade tüfeği şarjörü, 2 havan mühimmatı, 110 antitank roketatar mühimmatı, 30 el yapımı patlayıcı üretiminde kullanılmak üzere fünye, 16 pil bloğu, 80 metre kablo, jeneratör, gaz ocağı, 2 jelikan mazot, 20 litre motor yağı, hilti, 28 mutfak tüpü, şemsiye, gece görüş gözlüğü, spor ayakkabı, 4 elbise, 8 panço ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi."

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