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Kırgızlar depremzedelere otağ kurdu

'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin mağdurlarına destek amacıyla Kırgızistan, Türkiye'ye geleneksel keçe çadırlarından gönderdi. Bu çadırların bir bölümü Kahramanmaraş'ta kuruldu.

14 Şubat 2023 Salı 12:07 - Güncelleme:
Kırgızlar depremzedelere otağ kurdu
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Kırgızistan depremzedelere destek olma amacıyla Türkiye`ye geleneksel keçe çadırlar gönderdi.

Kırgızistan`dan depremzedeler için gönderilen Kırgız keçe çadırların 78`i Kahramanmaraş`ta kuruldu.

Kırgızların geleneksel keçe çadırların kurulumuna, Kırgızistan`ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbayev ile Van`ın Erciş ilçesine bağlı Ulupamir köyünde yaşayan Kırgızlar destek oldu.

Kırgız keçe çadırları, Kırgız halkının geleneksel hayatında önemli yer tutuyor. Bu çadırlara "boz-üy" "otağ" veya "yurt" da deniliyor.

Öte yandan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov`un talimatı üzerine Acil Durumlar ve Sağlık bakanlıklarına bağlı üçüncü arama kurtarma ve sağlık ekibi, sahra hastanesi, ambulans ile 52 keçe çadır daha Gaziantep`e gönderildi.

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