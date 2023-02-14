Kırgızlar depremzedelere otağ kurdu

Kırgızistan depremzedelere destek olma amacıyla Türkiye`ye geleneksel keçe çadırlar gönderdi.

Kırgızistan`dan depremzedeler için gönderilen Kırgız keçe çadırların 78`i Kahramanmaraş`ta kuruldu.

Kırgızların geleneksel keçe çadırların kurulumuna, Kırgızistan`ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbayev ile Van`ın Erciş ilçesine bağlı Ulupamir köyünde yaşayan Kırgızlar destek oldu.

Kırgız keçe çadırları, Kırgız halkının geleneksel hayatında önemli yer tutuyor. Bu çadırlara "boz-üy" "otağ" veya "yurt" da deniliyor.

Öte yandan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov`un talimatı üzerine Acil Durumlar ve Sağlık bakanlıklarına bağlı üçüncü arama kurtarma ve sağlık ekibi, sahra hastanesi, ambulans ile 52 keçe çadır daha Gaziantep`e gönderildi.