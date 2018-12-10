Kırıkhan’da çocuklar askeri konvoyun geçişi sırasında selam durdu
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde askeri personel ve zırhlı araçların geçişi sırasında çocuklar sevgi seli göstererek selam durdu. Rütbeli personel ise selam duran gençlere siren çalarak karşılık verdi.
- İHA
Türkiye'nin çeşitli birliklerden gönderilen askeri personel ve zırhlı personel taşıyıcı askeri araç konvoyu, Kırıkhan ilçesinden Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti. Güvenlik önlemleri altında ilerleyen askeri araçların konvoyunu gören çocuklar konvoyun önün keserek askeri selam verdi. Askeri selam karşısında rütbeli personel selam duran gençlere siren çalarak karşılık verdi.
İlçeden geçen zırhlı araçlara Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri güvenli bir şekilde ayrılmasına yardımcı oldu.
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