Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kırıkkale merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Kırıkkale merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı olan 11 kişiden 7'si gözaltına alındı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, dün FETÖ/PDY'ye yönelik Kırıkkale merkezli Balıkesir, Şırnak, Ankara, Muğla, Bursa, Bitlis, Edirne ve Kars'ta operasyon başlatıldı. 10 asker ile askerlikten ihraç edilen 1 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 6'sının üsteğmen, 4'ünün astsubay olduğu belirtildi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, 11 kişiden 7'si yakalanıp, gözaltına alındı. Gözaltındakilerin A.Y., Ö.F.S., İ.Ö., Y.Y., M.K., Y.E.E. ve S.Ö. olduğu öğrenildi. Z.E., E.K., C.İ. ve A.S.'nin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Uluslararası Emmy Ödülleri´nde Türk dizileri rüzgarı

Uluslararası Emmy Ödülleri´nde Türk dizileri rüzgarı

2019'da kaç gün tatil var 2019 resmi tatil iş takvimi

2019'da kaç gün tatil var 2019 resmi tatil iş takvimi

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Yerli 'drone savara' yurt dışından talep

Yerli 'drone savara' yurt dışından talep

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA