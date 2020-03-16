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Kırıkkale Valiliğinden öğrenci ve öğretmenlerin karantinaya alınmadığı iddiasına yalanlama

Kırıkkale Valiliği, Avrupa Birliği (AB) Projesi kapsamında staj için gittikleri Barcelona'dan dönen öğrenci ve öğretmenlerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı karantinaya alınmadığı iddialarını yalanladı.

AA16 Mart 2020 Pazartesi 15:00 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 15:03
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İspanya'nın Barcelona kentinde 15 gün staj yaptıktan sonra ülkeye dönen öğrenci ve öğretmenlerin havaalanında sağlık kontrolünün yapıldığı belirtildi.

Kırıkkale'ye gelen öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu grubun, Sağlık Bakanlığının yayınladığı rehber ve belirlenen kurallar çerçevesinde evlerinde 14 gün süre ile takip edileceği aktarılan açıklamada, "İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerekli tedbirler alınmış olup, hastalıkla ilgili herhangi bir bulgu bulunmamakla birlikte bu tür haber ve paylaşımlar yapılırken daha hassas ve dikkatli olunması önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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