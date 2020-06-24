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Güncel

Kırıkkale'de 22 kişinin yaşadığı 2 ev karantinaya alındı

Kırıkkale'de 22 kişinin yaşadığı 2 müstakil ev yeni tip koronavirüs (Kovd-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

AA24 Haziran 2020 Çarşamba 11:13 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 11:13
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Alınan bilgiye göre, Yuva ve Selim Özer mahallelerinde yaşayan 11 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, bu kişilerin birlikte yaşadığı 2'şer katlı 2 müstakil evdeki 22 vatandaşa, ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Kararın ardından evlerin önü polis ekiplerince bariyerlerle kapatıldı.

Vatandaşların karantina boyunca sağlık personeli tarafından telefon veya ev ziyaretleriyle sağlık kontrollerinin yapılması ve ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanması kararlaştırıldı.

Testi pozitif çıkan 11 kişi ise hastanede tedavi altına alındı.

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