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Kırıkkale'de aranan 3 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de asayiş olaylarına karıştığı tespit edilen 137 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

IHA16 Ekim 2023 Pazartesi 09:57 - Güncelleme:
Kırıkkale'de aranan 3 şüpheli tutuklandı
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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, çeşitli asayiş olaylarına karıştığı tespit edilen 137 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından suçları kesinleşen 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 15 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde 4 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. Şehir genelinde çalışmalarını sürdüren ekipler, bin 488 şahsın GBT sorgusunu yaptı, 93 aracında kontrolünü gerçekleştirdi.

Ayrıca, yapılan aramalarda ruhsatsız 8 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi.

  • Kırıkkale
  • tutuklama
  • Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı

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