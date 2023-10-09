Kırıkkale'de asayiş denetlemesi: 101 gözaltı, 11 tutuklama

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, bir haftalık süreçte yapılan çalışmalar neticesinde gözaltına alınan 101 şüpheliden 11'i tutuklandı. 90 şüpheli şahıs ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şehir gelende yapılan kontrollerde de bin 394 şahıs ve 94 araç sorgulandı. 5 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek ve 88 fişek ele geçirildi.