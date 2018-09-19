Kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Kırıkkale'de kamyon ile çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
- AA
Mustafa Özdemir idaresindeki 06 FUR 20 plakalı otomobil, Karşıyaka Mahallesi Ahılı Caddesi'nde, Gençosman Yağlı'nın kullandığı 71 AAD 315 plakalı kamyonla çarpıştı.
Sürücü Özdemir ile otomobildeki Dilek Özdemir, Seher Arlı, Tuğba ve Ayel Akdağ yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
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