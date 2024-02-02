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Kırıkkale'de yük treni raydan çıkarak devrildi

Kırıkkale'de hareket halindeki zift yüklü tren, kara yolu kıyısındaki kayan toprak ve taşların rayları doldurması sebebiyle devrildi. Kazada iki kişi yaralandı. Devrilen trenin kaldırma çalışmaları iş makineleri ve vinç yardımıyla sürüyor.

IHA2 Şubat 2024 Cuma 10:55 - Güncelleme:
Kırıkkale'de yük treni raydan çıkarak devrildi
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Olay, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Kılıçlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hareket halindeki zift yüklü tren, kara yolu kıyısındaki kayan toprak ve taşların rayları doldurması sebebiyle devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Trenin devrilmesi neticesinde yaralanan iki kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavilerinin ardından da hastaneden taburcu edildi. Devrilen lokomotifin iş makineleri ve vinç yardımıyla kaza alanından kaldırma çalışmaları sürüyor. Jandarma ekiplerince de olay yerinde güvenlik önlemi alındı.

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