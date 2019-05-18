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Kırımoğlu: Türkiye, Rusya'nın elindeki Tatarlar'ın serbest bırakılmasına yardımcı olacak

Kırım Tatarları´nın manevi lideri olarak kabul edilen, Ukrayna Parlamentosu Milletvekili ve Kırım Tatar Milli Meclisi Onursal Başkanı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Türkiye´nin Rusya makamlarının tutukladığı Kırım Tatarları´nın serbest bırakılmasına yardımcı olacağını söyledi.

  • DHA
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Kırımoğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye´nin Rusya´yla iyi ilişkilerinden yararlanarak, Rus makamları tarafından tutuklanmış olan Kırım Tatarları´nın serbest bırakılmasına yardımcı olacağını ifade etti. Halen 85 civarında Kırım Tatarı´nın tutuklu bulunduğunu hatırlatan Kırımoğlu, tutuklanan Kırım Tatarları´nın sayısının her geçen gün arttığını, Rus makamlarının hemen her gün Kırım Tatarları´nın evlerine baskınlar düzenleyip aramalar yaptıklarını kaydetti. 
 
KIRIMOĞLU: RUSYA´DAN SOYKIRIM TAZMİNATI İSTEMİYORUZ
 
Kırımoğlu, Kırım Tatarları´nın 18 Mayıs 1944´te Sovyet yönetimi tarafından Orta Asya´ya sürgüne gönderilişlerinin 75. yıldönümü konusunda yaptığı açıklamada da, Sovyet yönetiminin sürgün esnasında çok sayıda Kırım Tatarı´nın hayatını kaybetmesine neden olarak soykırım suçu işlediğine değinerek, soykırımın dünya çapında tanınmasını istediklerini, fakat Kırım Tatarları´nın bugünkü Rusya yönetiminden soykırım nedeniyle tazminat talebinde bulunmadıklarını söyledi. Kırımoğlu, Kırım Tatarları olarak isteklerinin, Rusya´nın Kırım Yarımadası´ndan çekilmesi ve Kırım Tatarları´nın kendi topraklarında özgürce yaşama imkânına kavuşması olduklarını kaydetti.
 
Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko da, Kırım Tatar sürgününün yıldönümü ile ilgili yaptığı açıklamada, olayları `soykırım´ olarak nitelendirerek, Ukrayna´nın, Sovyet yönetiminin suçlarını hiçbir zaman unutmayacağını ifade etti.
 
Ukrayna, 18 Mayıs´ta, Kırım Tatarları´nın sürgününün yıldönümünü anıyor. 18 Mayıs 1944´te, Kırım´ı Naziler´den geri alan Sovyet yönetimi, Kırım Tatarları´nı, Naziler´le işbirliği yapmakla suçlayarak Orta Asya´ya sürgüne göndermişti. Sürgün yolculuğu esnasında, Kırım Tatarları´nın yarısı, hayatını kaybetmişti. Kırım Tatarları´ndan boşalan evlere, Ruslar yerleştirilmişti. Kırım Tatarları, ancak Sovyetler Birliği´nin dağılma aşamasına geldiği 1980´li yılların sonlarında Kırım´a dönme imkânına kavuşmuş, fakat bu sefer de, Kırım´da barınma sorunlarıyla karşılaşmışlardı.
 
Kırım, Sovyetler Birliği´nin dağılmasının ardından, Ukrayna´da kalmış, fakat 2014 yılında Rusya yönetimi, Kırım Yarımadası´nı kendi topraklarına kattığını açıklamıştı. Söz konusu ilhak kararı, Türkiye ve dünya ülkeleri tarafından tanınmamaktadır.

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