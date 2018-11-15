Kırklareli’de 21 kaçak göçmen yakalandı

Göçmenler, Bulgaristan polisi tarafından darp edilip değerli eşyaları alındıktan sonra tekrar Türkiye'ye gönderildiklerini iddia ettiler. Kırklareli'nin Kofçaz ilçesine bağlı Ahlatlı köyünde jandarma ekipleri tarafından 10'u Afganistan, 6'sı Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 16 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, 1 yıl kadar önce yasa dışı yollarla Van ili üzerinden Türkiye'ye giriş yaptıklarını, İstanbul'a gelerek çeşitli işlerde çalıştıktan sonra yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek için 25 yabancı uyruklu şahıs ile yola çıktıklarını, Bulgaristan sınırını geçtikten sonra Bulgar polis tarafından yakalanıp değerli eşyalarına el konularak, darp edildikten sonra tekrar Türkiye'ye gönderildiklerini iddia ettiler. Göçmenler, yasal işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Öte yandan, Kofçaz ilçesine bağlı Malkoçlar köyünde de 5 Pakistanlı göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler de aynı şekilde ifade verdi. Gözaltına alınan 5 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.