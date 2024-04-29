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Kırklareli'de ev arkadaşını tüfekle öldürdü: Tutuklandı

Kırklareli'nde ev arkadaşını tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

AA29 Nisan 2024 Pazartesi 09:56 - Güncelleme:
Kırklareli'de ev arkadaşını tüfekle öldürdü: Tutuklandı
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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan S.T. (33) adliyeye gönderildi.

Zanlı sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kavaklı beldesinde yaşayan Remzi Akalp'tan (61) haber alamayan yakınları 24 Nisan Çarşamba günü jandarmaya kayıp ihbarında bulunmuş ve arama çalışmaları başlatılmıştı.

Ekipler 27 Nisan Cumartesi günü Gazcılar mevkisindeki sazlık alanda Akalp'in tüfekle öldürülmüş halde cesedine ulaşmış, olaya ilişkin Akalp'in ev arkadaşı S.T. (33) gözaltına alınmıştı.

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