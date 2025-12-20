İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Aralık 2025 Cumartesi / 1 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8044
  • EURO
    50,1756
  • ALTIN
    5972.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kırklareli'de narkotik operasyon: Çok sayıda şüpheliye gözaltı
Güncel

Kırklareli'de narkotik operasyon: Çok sayıda şüpheliye gözaltı

Kırklareli'de uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen eş zamanlı polis operasyonunda 13 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

IHA20 Aralık 2025 Cumartesi 00:00 - Güncelleme:
Kırklareli'de narkotik operasyon: Çok sayıda şüpheliye gözaltı
ABONE OL

Kırklareli'de polis ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönünde elde edilen bilgiler üzerine çalışma başlattı. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, özel harekat polislerinin desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Saniyeler içinde havaya uçtu: Patlama anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.