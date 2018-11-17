Kırklareli'nde 38 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, Demirköy ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında Avrupa'ya yasa dışı yollardan gitme hazırlığı yapan grupların olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.

Ekipler düzenledikleri operasyonlarda, Afganistan ve İran uyruklu 38 kişiyi yakaladı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.