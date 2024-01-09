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  • Kırklareli'nde bir sanık göçmen kaçakçılığı suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı
Güncel

Kırklareli'nde bir sanık göçmen kaçakçılığı suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı

Kırklareli'nde motosiklet ile 'göçmen kaçakçılığı' yaptığı iddia edilen sanık, 4 yıl 2 ay hapis ve 16 bin 600 lira adli para cezasına çarptırıldı.

AA9 Ocak 2024 Salı 15:35 - Güncelleme:
Kırklareli'nde bir sanık göçmen kaçakçılığı suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı
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Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık E.E. ile avukatı katıldı.

Gelen belgelerin okunmasıyla başlayan duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi.

Mütalaada, E.E'nin maddi menfaat temin etmek amacıyla "göçmen kaçakçılığı" yapmak suçundan cezalandırılması talep edildi.

Sanık ise savunmasında, işlediği suçtan dolayı pişman olduğunu söyledi.

Düzensiz göçmenden para almadığını iddia eden E.E, beraatini istedi.

Sanık E.E, "göçmen kaçakçılığı" suçundan 4 yıl 2 ay hapis ile 16 bin 600 lira adli para cezasına çarptırıldı.

İDDİANAMEDEN

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, 3 Eylül 2023'te düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü yakınlarında şüphelendiği bir motosikleti durdurmak istemiş, "dur" ihtarına uymayan motosikletteki sürücü E.E. ile düzensiz göçmen kovalamaca sonucu yakalanmıştı.

Düzensiz göçmen polisteki işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edilmiş, E.E. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Sanık davanın ilk duruşmasında tahliye edilmişti.

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