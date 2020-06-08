İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7874
  • EURO
    7,6522
  • ALTIN
    369.589
  • BIST100
    110914
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kırklareli'nde FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen öğretmen gözaltına alındı
Güncel

Kırklareli'nde FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen öğretmen gözaltına alındı

Bursa merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen eski öğretmen gözaltına alındı.

AA08 Haziran 2020 Pazartesi 13:15 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 13:15
ABONE OL

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütünün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen ve FETÖ'nün iletişim yöntemlerinden olduğu bilinen sabit ve ankesörlü hatlardan ardışık arandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma sürüyor.

Kırklareli'nde yaşadığı belirlenen ihraç edilen öğretmenlerden N.U, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kırklareli Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen N.U, Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

N.U'nun işlemleri devam ediyor.

Tır alev topuna dönüştü

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.