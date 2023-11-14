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  • Kırklareli'nde göçmen kaçakçılarına geçit yok: 890 düzensiz göçmen yakalandı
Güncel

Kırklareli'nde göçmen kaçakçılarına geçit yok: 890 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 890 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

AA14 Kasım 2023 Salı 15:12 - Güncelleme:
Kırklareli'nde göçmen kaçakçılarına geçit yok: 890 düzensiz göçmen yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3-9 Kasım tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler çalışmalar kapsamında 890 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 6 araca da el konuldu.

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