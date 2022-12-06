İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Aralık 2022 Salı / 13 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,644
  • EURO
    19,5623
  • ALTIN
    1062
  • BIST100
    5018.67
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kırklareli'nde jandarma bir ayda 1280 düzensiz göçmeni yakaladı
Güncel

Kırklareli'nde jandarma bir ayda 1280 düzensiz göçmeni yakaladı

Kırklareli'nde jandarma ekipleri, bir ayda yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 1280 düzensiz göçmeni yakaladı.

AA6 Aralık 2022 Salı 12:33 - Güncelleme:
Kırklareli'nde jandarma bir ayda 1280 düzensiz göçmeni yakaladı
ABONE OL

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-30 Kasım tarihlerinde il genelinde düzensiz göçle mücadele çalışması yaptı.

Ekipler, gerçekleştirdikleri 94 operasyonda 1280 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Ayrıca, operasyonlarda göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda 7 araç, 2 bıçak ve 5 cep telefonuna da el konuldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.