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Kırklareli'nde jandarma bir haftada 394 düzensiz göçmeni yakaladı

Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 394 düzensiz göçmen yakalandı.

AA1 Nisan 2023 Cumartesi 10:50 - Güncelleme:
Kırklareli'nde jandarma bir haftada 394 düzensiz göçmeni yakaladı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24-30 Mart'ta düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirdi.

Ekiplerin yaptığı denetimlerde 394 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çalışmalar kapsamında göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca bu olaylarda kullanılan 5 araca el konuldu.

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