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  • Kırklareli'nde panelvanın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
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Kırklareli'nde panelvanın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde panelvanın devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

AA28 Temmuz 2025 Pazartesi 11:08 - Güncelleme:
Kırklareli'nde panelvanın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
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Mesut Osmanoğlu (47) idaresindeki 34 TL 8684 plakalı panelvan, Vize ilçesi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sürücü Osmanlıoğlu, kaza yerinde yaşamını yitirdi, araçta bulunan Ali Osman Orhan, Dilek Yıldız, Nusel Abalı, Yaşar Şahin, Ercen Yılmaz ile Ece Nur Güler yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Vize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yaralanan 6 yaşındaki Orhan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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